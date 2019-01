PM PRENDE SUSPEITO POR CULTIVO MACONHA NO MOSQUEIRO

25/01/19 - 13:38:50

Na abordagem policial, o suspeito confessou ser o responsável pela plantação

A Polícia Militar de Sergipe, por meio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), efetuou a prisão de um homem por cultivar mudas de maconha, na quinta-feira, 24, no Bairro Mosqueiro, Zona Sul da capital.

Uma denúncia anônima indicou aos policiais militares o endereço da casa onde as plantas eram cultivadas. No momento da abordagem, o suspeito admitiu ser o responsável pelas plantas. Mediante autorização, as equipes do Getam entraram na residência e constataram a veracidade das informações denunciadas.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas pertinentes.

Fonte: Ascom PM/SE