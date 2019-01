PMA LANÇA PLATAFORMA ONLINE PARA CARTÃO MAIS ARACAJU ESCOLAR

Os estudantes que utilizam transporte público em Aracaju e região metropolitana passarão a contar com uma nova ferramenta para cadastramento e recadastramento do cartão Mais Aracaju Escolar. A plataforma online foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 25, pela Prefeitura de Aracaju, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), em solenidade ocorrida no Centro Administrativo, e que contou com a presença do prefeito Edvaldo Nogueira.

Além de garantir mais praticidade ao estudante, que não precisará se deslocar aos postos de atendimento para garantir a validação do cartão, a plataforma facilitará o processo de atualização de recadastramento, que poderá ser realizado pelo computador ou celular, através do portal aracajucard.com.br. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a gestão municipal, o Setransp e o Aracajucard.

“Foi um pedido meu para facilitar a vida dos estudantes, que enfrentavam grandes filas para fazer o cadastramento e recadastramento. Assim que assumi a Prefeitura pedi ao Setransp que encontrasse uma solução e hoje ela foi apresentada, facilitando a vida de mais de 50 mil estudantes que utilizam o cartão para a meia-passagem. Com essa ferramenta, tudo poderá ser feito online, pelo sistema que foi elaborado pelo Setransp e que a Prefeitura não gastará com nada. Uma solução simples, mas que causará grande impacto”, destacou Edvaldo.

Em seu discurso, ao falar sobre a construção da cidade inteligente, o gestor municipal enfatizou que o lançamento da plataforma se apresenta como um grande passo. “É a tecnologia sendo usada a serviço da população, para melhorar a vida das pessoas. Cidade inteligente é aquela que usa criatividade para encontrar soluções para os problemas, aparentemente grandes, mas que podem ter soluções simples. Esse é um grande exemplo. Conseguimos resolver algo que parecia insolúvel, colocando em prática o sentido da cidade inteligente que queremos construir”, enfatizou o prefeito.

A plataforma

Para que o estudante possa efetuar seu cadastramento ou recadastramento utilizando a plataforma, ele necessita seguir alguns passos. O primeiro deles é o preenchimento de um formulário com os dados solicitados, seguido do anexo de cópias digitais de documentos, como RG, CPF e comprovante de residência. No caso de estudante universitário, é necessário, também, acrescentar o comprovante de vínculo escolar. Após isso, o estudante deve aguardar o prazo de cinco dias para análise dos documentos e conclusão.

Para aqueles que ainda não possuem o cartão Mais Aracaju Escolar e querem solicitar para garantia da meia-passagem, além destes procedimentos, após análise da documentação, é necessário se dirigir à sede do Aracajucard, localizada no bairro Inácio Barbosa, para captura de foto, registro digital e retirada da primeira via do cartão.

“É uma novidade que dialoga com o conceito de cidade inteligente e que se fortaleceu com um dos pontos de comunicação com o usuário, a nossa ouvidoria. Através dela, percebemos que era preciso operar melhorias no serviço do cartão Mais Aracaju Escolar porque as pessoas reclamavam da demora da burocracia para recadastramento, da falta de comodidade e também das filas. Chegamos à plataforma que se mostra como a solução”, detalhou o superintendente da SMTT, Renato Telles.

De acordo com o presidente do Setransp, Alberto Almeida, o serviço é gratuito e começa a operar a partir do dia 1º de fevereiro. “Um sistema simples, inteligente, de fácil acesso e utilização aos estudantes. O grande plus é a possibilidade de anexar os documentos e assim acabar com a necessidade do estudante de ir até a sede do Aracajucard. Foi uma das primeiras demandas que o prefeito Edvaldo Nogueira nos apresentou, com a intenção de usar a tecnologia a serviço do cidadão, e que hoje lançamos”, frisou.

Participaram da solenidade os vereadores Antônio Bittencourt, Vinícius Porto, Bigode, Thiago Batalha, Fábio Meireles e Palhaço Soneca, o diretor executivo do Aracajucard, Carlos Amâncio, a gerente comercial do Aracajucard, Andreia Aragão, além de secretários municipais.

Foto Ana Licia Menezes