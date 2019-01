Polícia Militar apoia ação social em prol de pessoas em situação de rua

25/01/19 - 09:50:34

Na noite dessa quinta-feira, 24, policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar compareceram à área do Mercado Central de Aracaju onde atuaram na preservação da ordem pública durante evento em prol de pessoas em situação de rua.

A ação social denominada de Banho Solidário é promovida por um grupo de 30 voluntários, com o objetivo de levar mais dignidade às pessoas que se encontram em situação de rua. O evento, que ocorre pela terceira vez, ofereceu serviços gratuitos como banho, aferição de pressão arterial, higienização bucal, corte de cabelo, doação de roupas e lanches.

Na ocasião, policiais militares da 6ª CIPM apoiaram a iniciativa e colaboraram para o sucesso do evento. Uma das idealizadoras do Banho Solidário, Jaqueline Rosa, agradeceu o apoio da Polícia Militar e enalteceu o empenho de todos que participaram do evento, num esforço em conjunto em busca do bem-estar da comunidade.

Fonte e foto PM/SE