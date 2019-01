SEAGRI ABRE EDITAL DE SELEÇÃO CONSULTAS DO PROJETO DOM TÁVORA

25/01/19 - 05:57:28

A Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) abriram edital visando à contratação de dois consultores de nível superior em contabilidade para o Projeto Dom Távora do Estado de Sergipe. Os currículos podem ser enviados, até as 23h59 do dia 28 de janeiro, para o e-mail projetodomtavora@hotmail.com. Os interessados devem ficar atentos às exigências do edital, disponível no site do Pnud (http://www.br.undp.org) e enviar, junto com os currículos, e comprovações de formação e experiência solicitadas.

As contratações serão feitas pela Seagri, através da Cooperação Técnica – PCT 14/008 firmada entre a Secretaria e o PNUD. Os profissionais contratados atuarão no Projeto Dom Távora do Estado de Sergipe, apoiando a implementação dos Planos de Negócios agrícolas e não agrícolas de agricultores familiares, assentados, quilombolas e outros (conforme Lei n.º 11.326 de 24 de Julho de 2006), e demais populações rurais que se enquadrem nos critérios de famílias pobres, nos municípios de atuação do Projeto Dom Távora.

O Projeto Dom Távora, cofinanciado pela FIDA, tem por objetivo promover o desenvolvimento de negócios agropecuários e não agropecuários, por meio de financiamento de planos de negócios para associações e cooperativas de agricultores familiares. Contratado em 2013, com investimento previsto de US$ 28 milhões, sendo contrapartida estadual de US$ 12,3 milhões, o Projeto Dom Távora beneficia 10 mil famílias de pequenos produtores rurais. Ao todo, cerca de 40 mil pessoas são atendidas através da implementação de 300 planos de negócios.

O Projeto atua em 15 municípios dos territórios Agreste Central, Centro Sul, Baixo São Francisco e Médio Sertão Sergipano. Entre eles, estão Nossa Senhora Aparecida, Carira e Pinhão (Agreste Central); Tobias Barreto, Poço Verde e Simão Dias (Centro Sul); Graccho Cardoso e Aquidabã (Médio Sertão); e Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Santana do São Francisco, Japoatã e Canhoba (Baixo São Francisco).

