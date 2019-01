Sergipeprevidência está preparando a nova sede no Palácio Serigy

25/01/19 - 08:32:34

Adequações e mudança devem acontecer ainda no primeiro semestre

Visando oferecer um atendimento de maior qualidade e comodidade para os aposentados e pensionistas do governo do Estado, o Sergipeprevidência irá, ainda neste semestre, mudar seu local de atendimento e sede administrativa, deixando de atender na Praça da Bandeira e se instalando no Palácio Serigy, localizado na Praça General Valadão. A autarquia administra os benefícios previdenciários dos segurados no regime próprio de Previdência do Estado de Sergipe.

A mudança de sede corrobora com a política de redução de despesas do Governo no que diz respeito à diminuição de prédios alugados pela administração estadual, centralizando seus órgãos em imóveis próprios, otimizando os recursos e melhorando a qualidade dos serviços que são oferecidos à população. Para se ter uma ideia do fluxo de atendimento na atual sede, em 2018, foram realizados mais de 60 mil atendimentos presenciais no local. Atualmente o Sergipeprevidência possui mais de 32 mil aposentados e pensionistas que são usuários dos seus serviços.

De acordo com o diretor-presidente do órgão, José Roberto de Lima, esse foi um dos motes que motivaram a mudança. “Por isso, buscamos junto ao Governo um espaço que abrigasse todo nosso setor administrativo e que também desse um maior conforto para todos que frequentam nossa sede. Assim encontramos o Palácio Serigy, um local ainda mais centralizado, no coração do centro da cidade e com toda a infraestrutura que precisamos”, explica.

A ideia é que a nova sede abrigue uma verdadeiro espaço para a melhor idade, com atrativos que acolham os usuários e tornem suas idas ao ambiente do Sergipeprevidência mais agradável. “Pensamos em uma sede funcional, com todos os cuidados necessários com acessibilidade e conforto para os nossos usuários, independente de sua idade”, conclui a assessora de planejamento do órgão, Patrícia Santa Bárbara.

Fonte e foto assessoria