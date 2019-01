Sinpol/SE divulga novos dias e horários de atendimento jurídico ao filiado

25/01/19 - 07:00:53

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) informa aos filiados que o atendimento presencial na sede do sindicato está sendo realizado de segunda à quinta-feira, no horário das 14 às 17h. Dias de segunda e terça o atendimento é voltado para causas cíveis, com os advogados Jadson Andrade e Joaby Gomes; enquanto quartas e quintas os advogados atendem demandas da área criminal e administrativa, com os profissionais do escritório Dantas e Calazans.

“Todo atendimento necessita ser agendado previamente pelo número (79) 3214-0103. Nos casos de urgência, sabemos que não cabe agendamento e o atendimento também ocorrerá. Nosso objetivo é ampliar o atendimento ao filiado, de forma qualificada e que o trabalhador filiado consiga resolver sua demanda jurídica de forma satisfatória”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Mudanças necessárias

A nova gestão do Sinpol/SE tem como meta administrativa inicial a redução de custos em todas os aspectos. “Estamos reduzindo despesas relacionadas a todos os contratos do Sinpol/SE. Além disso, identificamos a necessidade que os advogados dediquem mais tempo para atendimento ao filiado. Antes o atendimento ocorria uma vez por semana e no escritório do advogado. Ampliamos para quatro dias na semana e com atendimento ao filiado na sede do sindicato”, completou o presidente do Sinpol/SE.

Fase processual

Houve mudanças positivas também para o filiado que necessita de assistência mais específica na seara penal. Antes, o advogado criminalista não fazia a defesa do filiado na ação de execução da pena, ou seja, quando ele era condenado. Era preciso uma contratação direta para essa finalidade. “Além disso, não havia acompanhamento em toda a fase processual nos crimes de competência do Tribunal do Júri. Com os novos contratos, o filiado será acompanhado em toda a fase processual, inclusive no Tribunal de Júri, se houver necessidade. Nosso objetivo é priorizar o bom atendimento e acolhimento a todos os filiados do Sinpol/SE”, finalizou Adriano Bandeira.

Fonte e foto assessoria