BPRP APREENDE ARMA, MACONHA E PRENDE TRÊS SUSPEITOS

26/01/19 - 06:34:02

Nesta sexta-feira (25), policiais do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram a prisão de três indivíduos em poder de uma arma de fogo e de 97 papelotes de maconha, durante ações de prevenção e repressão a crimes no Bairro Santa Maria.

Os militares realizavam radiopatrulhamento pelos bairros da Zona Sul da capital, quando em deslocamento pela rua 27 B, no Conjunto Valadares no Santa Maria, avistaram três suspeitos, sendo que um deles estava com uma arma na mão.

Ao notarem a presença policial, os indivíduos empreenderam fuga e adentraram numa residência, mas foram acompanhados e submetidos aos procedimentos de busca pessoal e identificação.

Com os suspeitos, identificados como Igor da Silva Vitalino, Admilson Reis Silva e Antônio Linbanse do Sacramento, os militares encontraram uma arma de fogo caseira de calibre .12, tipo espingarda e 97 papelotes de maconha.

Os indivíduos receberam voz de prisão e durante a condução à Delegacia Plantonista Sul, onde todas as medidas legais foram adotadas, Antônio Linbanse do Sacramento confessou aos policiais que contra ele também havia um mandado de prisão em aberto.

Informações e foto soldado Oliveira Filho