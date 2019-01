HOMEM MATA CUNHADO E SOBRINHO E EM SEGUIDA COMETE SUICÍDIO

26/01/19 - 09:14:34

No inicio da manhã deste sábado (26) um crime chocou os moradores do Povoado Serra, no município de Itabaiana.

As informações foram passadas para os policiais do 3º BPM por familiares das vitimas que relataram que o homem de posse de uma arma de fogo teria atirado contra o cunhado e o sobrinho matando-os no local e em seguida cometeu suicídio. As vitimas eram pai e filho.

Até o momento não se sabe o que teria acontecido para que ele praticasse o crime. Há ainda a informação de que ele teria se envolvido em uma confusão no Bairro Mutirão e atirado contra uma pessoa ainda não identificada.