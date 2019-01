Criança de apenas dois anos é abusada sexualmente e torturada pelo padrasto

28/01/19 - 08:47:25

Uma criança de apenas dois anos foi abusada sexualmente pelo padrasto no bairro Bugio, em Aracaju

Segundo informações passadas pela conselheira tutelar do 5º distrito, Silvania, que atendeu a ocorrência após a denúncia, o abuso teria sido praticado na noite de sábado (26), pelo padrasto da criança. A conselheira conta que recebeu a denúncia do abuso e foi até a residência da família e lá encontrou a criança muito assustada e com sangramento, devido a brutalidade da ação.

Silvania explicou que quando chegou à residência, a mãe da criança, que teria presenciado o abuso, teria desmaiado e foi preciso leva-la para o hospital, enquanto a criança era levada para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, onde não teria recebido atendimento.

Segundo a conselheira, além do sangramento, a criança apresentava sinais de queimaduras por cigarro e ferimento na cabeça, após ser agredida pelo elemento.

O que chamou a atenção na denúncia feita pela conselheira foi o fato de que, segundo ela, o médico teria se recusado a atender a criança, alegando que era preciso um laudo do médico legista do Instituto Médico Legal, atestando o estupro e por conta disso, a criança acabou não sendo atendida.

A assessoria de comunicação da secretaria de estado da saúde explicou que o caso será investigado pela direção da maternidade.

Sobre o padrasto, não há informações se a polícia teve conhecimento da denúncia.

Munir Darrage