Em Propriá, Belivaldo participa da Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Neste domingo, (27), o governador Belivaldo Chagas foi até à cidade de Propriá – cerca de 100km de distância da capital – para participar do encerramento da Festa de Bom Jesus dos Navegantes, evento considerado como a maior festa religiosa do Baixo São Francisco. Na programação festiva aconteceu a tradicional procissão pluvial, pelas águas do Rio São Francisco, e reuniu milhares de fieis que aguardavam a chegada da barca com a imagem. Após a procissão foi realizada uma missa campal em frente à paróquia.

“É sempre muito importante participar de momentos como este. É sempre bom rezar, refletir, pedir proteção a Deus e principalmente, agradecer pelas graças alcançadas. Vir à Propriá hoje é respeitar a tradição dessa festa tão bonita e que reúne tantos fiéis. Que Bom Jesus dos Navegantes continue nos abençoando e como o padre citou na homilia, de mãos erguidas, ele acalme as tempestades do mundo”, declarou o governador.

A celebração religiosa ocorre há mais de 100 anos, e chegou ao Brasil em 1808, trazida pela Família Real. O tema da festa deste ano foi “Os mais belos e transformadores encontros com Jesus”. E durante a homilia – reflexão logo após a leitura do Evangelho -, o Pe. Jamisson ressaltou o exemplo de Jesus e como devemos agir diante de um mundo carente de mais amor.

“Jesus nos ensina a sermos mais justos, solidários com aqueles que sofrem. Nós que encerramos essa festa de Bom Jesus dos Navegantes estamos aqui para vivermos guiados pelo Espírito Santo. Procurando nos transformar e renovar, viver de forma diferente, construir um mundo novo de paz. A imagem de Bom Jesus dos Navegantes é representada pelo Jesus com as mãos erguidas, como aquelas mãos que acalmam as tempestades. Que ele possa acalmar nossos problemas e nos guiar para o caminho do bem”, refletiu o sacerdote.

Concelebraram o bispo da Diocese de Propriá, Dom Vitor e os padres Isaias e Francisco, além do pároco local, o padre Clebson Moura.

Foto Marcos Rodrigues