Entrega da 6ª premiação da Passagem Premiada nesta terça-feira, diz 29

28/01/19 - 16:46:23

Será entregue nesta terça-feira (29), o 6º prêmio da Passagem Premiada do cartão Mais Aracaju Pré-Pago. O evento acontece às 12h30, no Terminal Dia, onde serão contemplados dez passageiros de ônibus pela loteria federal (sorteio do dia 12/01), que receberão R$500 em dinheiro cada.

Bastou comprar uma passagem com o cartão Mais Aracaju Pré-pago e retirar o seu número da sorte se inscrevendo na promoção no site aracajucard.com.br, o passageiro já está concorrendo. São dez premiações mensais!

A Passagem Premiada visa incentivar o uso da bilhetagem eletrônica, uma tecnologia que gera mais praticidade e segurança, evitando a movimentação de dinheiro no ônibus. A Promoção é uma inovação em favor da mobilidade urbana.

Participe desse dia especial para as pessoas que diariamente utilizam o transporte público coletivo em Aracaju e na Região Metropolitana.

Fonte ascom Setransp