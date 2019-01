Exames de Lâmina e Mamografia: Sesc Saúde Mulher chega ao Parque dos Faróis

28/01/19 - 13:24:31

Em parceria com a Prefeitura de Socorro, o Sesc realizará os exames até a próxima quarta-feira, 30, para mulheres do conjunto Parque dos Faróis e do dia 31 de janeiro a 7 de fevereiro para as socorrenses das regiões vizinhas

Após a Prefeitura de Socorro e o Serviço Social do Comércio (Sesc) assinarem um convênio no último mês, exames de Lâmina e Mamografia estão sendo disponibilizados para as cidadãs socorrenses em diversas localidades do município. Desta vez, o Sesc Saúde Mulher se encontra no conjunto Parque dos Faróis e ficará até o dia 7 de fevereiro.

“Tivemos no último mês, muitos atendimentos no Ginásio do Sesi. Agora os serviços foram até o Parque dos Faróis, onde haverá a realização de exames até quarta-feira, 30, para mulheres desse conjunto. A partir do dia 31 ao dia 7 de fevereiro os atendimentos continuarão no mesmo local, devido à boa estrutura, porém o público serão mulheres socorrenses de todas as regiões vizinhas”, afirma Joelma Souza.

Para realizar os exames é necessário que a paciente esteja com os originais e as cópias do RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS. “Além disso, é feito um agendamento prévio na Unidade de Saúde em que a mulher é acompanhada e após isso ela já poderá realizar seus exames. Estamos oferecendo aqui os de Lâmina, para mulheres entre 25 e 64 anos, e a Mamografia, para mulheres entre 50 e 69”, explicou a educadora em saúde do Sesc, Daniela Félix.

Uma das primeiras a garantir a realização de exames foi a moradora Marilene Batista da Mota, de 55 anos. “Eu vim fazer o exame de mamografia, porque eu não tenho condições de fazer particular. Acho muito importante ter esse serviço de graça para nós mulheres e indico para todas virem fazer. Eu já garanti o meu”, afirmou.

Por: Isadora Pinho

Foto: Edilson Menezes