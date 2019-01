GOVERNADOR ENTREGA ÔNIBUS E AFIRMA REGULARIZAR REPASSE

28/01/19 - 14:41:56

Ônibus escolares fazem parte do programa Caminho da Escola e foram adquiridos a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recursos esses viabilizados pelo deputado federal Fábio Reis

Investir em educação é umas principais metas do governo de Sergipe. Por isso o governador Belivaldo Chagas iniciou a semana entregando 24 ônibus escolares, por meio de cessão, a 19 municípios sergipanos. Os ônibus rurais escolares entregues na manhã desta segunda-feira (28) fazem parte do programa Caminho da Escola e foram adquiridos a partir do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), recursos esses viabilizados pelo deputado federal Fábio Reis. Na ocasião, o governador assumiu o compromisso com os prefeitos de não atrasar repasses para o transporte.

“Aqui, eu me sinto em casa, pois a Educação foi a minha escola como gestor. Investir em educação é um dos nossos compromissos. É fundamental que tenhamos essa parceria entre o Estado e os municípios. Hoje foram entregues 24 veículos. Até o meio do ano, pretendemos entregar mais 22. Vamos continuar apoiando os municípios para melhorar a qualidade do ensino e para que tenhamos a certeza de que o aluno vai estar na escola e não mais deixará de frequentá-la por falta de transporte. Estamos ofertando um transporte de qualidade, que atende alunos com deficiência, e com câmeras de segurança”.

Durante a solenidade, o governador se comprometeu em honrar o pagamento das parcelas do convênio com os municípios e reforçou a necessidade de unificação do calendário escolar. “Todos nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil, mas quero assumir um compromisso e fazer um apelo aos prefeitos que estão preocupados com o repasse do convênio. Assumo que não haverá atraso na parcela do convênio do transporte escolar. Também é importante que tenhamos uma ação em conjunto para unificar o calendário escolar. Se o calendário fosse unificado, facilitaria a vida de todos e economizaria recursos”, reforçou.

Diminuição da evasão escolar

Os veículos vão ampliar a frota de transporte escolar que serve aos alunos da rede pública de ensino. Dessa forma, o governo de Sergipe contribui para a redução da evasão escolar já que a dificuldade de acesso interfere na permanência dos estudantes da zona rural na rede de ensino.

“O que nós queremos é diminuir o número de evasão escolar, queremos fazer com o que o maior número de crianças, adolescentes e jovens esteja na escola. Muitas vezes, o transporte é fundamental para que isso aconteça. Porque nós temos muitas crianças que deixam de ir às escolas por conta de falta de transporte. O que nós queremos é que, realmente, nenhum município sergipano tenha crianças, adolescentes e jovens fora da sala de aula”, destacou a vice-governador Eliane Aquino.

De acordo o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Josué Passos, os veículos servirão para melhoria dos indicadores educacionais em todos os níveis. “É mais uma ação de colaboração com os municípios. Esperamos que, de fato, diminua a evasão, assegure o pleno direito dos nossos estudantes de frequentarem as aulas”, frisou.

Os 24 veículos destinados ao transporte escolar de alunos da rede pública foram adquiridos a partir de um investimento de R$ 5.010.912,00. São 11 micro-ônibus com capacidade para até 44 passageiros sentados, e outros 13 ônibus com capacidade para transportar até 59 estudantes sentados. Esses meios de transporte beneficiarão os estudantes que residem em zonas rurais.

Para o deputado federal Fábio Reis, que intermediou a liberação de recursos, os ônibus auxiliam as contas públicas dos municípios conveniados. “Esses ônibus não só darão mais conforto, segurança e agilidade no transporte escolar, como também serão uma economia para os municípios que deixam de pagar aluguel de transporte “.

Municípios e comunidade escolar agradecem

Os ônibus são padronizados e possuem especificações exclusivas próprias para o transporte de estudantes, adequados às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e urbana. Para o prefeito de Santa Rosa de Lima, Luiz Roberto Azevedo Júnior, a iniciativa irá ajudar a diminuir o custeio dos municípios. “É mais um investimento na educação que vai renovar um pouco a nossa frota. A gente busca trazer os alunos que moram em povoados mais distantes no ônibus novo, com condições, com acessibilidade para que a gente possa transformar também um pouco a realidade do município”.

“Essa ação do governador é fundamental para nós”, disse o prefeito de Indiaroba Adinaldo Nascimento.

Para a estudante e diretora de mulheres da União Sergipana dos Estudantes Secundários (Uses), Paola Souza, o transporte escolar contribui para a democratização do ensino. “Estamos vivendo um momento muito importante, que é entrega desses ônibus, até porque a gente sabe que nem todos que estudam na rede estadual têm como se locomover. Quando não se investe no transporte para a Educação, estamos tirando do aluno a oportunidade de estudo, por isso é tão importante esse momento, porque agora mais alunos conseguirão ir à escola sem precisar se preocupar com passagens e atrasos”, agradeceu.

Municípios

Aquidabã, Campo do Brito, Feira Nova, General Maynard, Ilha das Flores, Indiaroba, Malhador, Maruim, Nossa Senhora Aparecida, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Santa Rosa de Lima, São Miguel do Aleixo e Telha receberam um ônibus. Receberam dois ônibus os municípios de Itabaianinha, Pinhão, São Cristóvão, Simão Dias e Tobias Barreto.

Foto: Marco Vieira

ASN