LAÉRCIO PARTICIPA DE PEIXAMENTO DE PITU NO RIO SÃO FRANCISCO

28/01/19 - 15:34:26

Durante visita ao município de Propriá, o deputado federal Laércio Oliveira, participou do peixamento e repovoamento de pitu no rio São Francisco em Propriá, nesse domingo, dia 27, juntamente com o prefeito Iokanaan Santana, do superintendente regional da Codevasf César Mandarino, técnicos e lideranças municipais.

Foram lançados no rio 100 mil alevinos de curimatã e 1 mil juvenis de pitu, uma espécie nativa considerada em extinção na bacia do São Francisco. “Essa iniciativa inédita da Codevasf em inserir os juvenis de pitu como ação de repovoamento foi de extrema importância para a região e suas comunidades. Aqui temos muitas áreas em que as pessoas vivem da pesca e do consumo de peixe e marisco encontrados nessa região. Também é importante citar essa parceria entre a Codevasf e a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) para o repovoamento dos pitus sendo produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume (CIB)”, disse Laércio.

O superintendente regional da Codevasf César Mandarino afirmou que a ação representa um avanço fundamental para a empresa. “É a primeira vez que a Codevasf realiza um peixamento de pitu no estado. É uma novidade de grande importância para o rio São Francisco e que irá produzir muitos resultados positivos”, enfatizou.

As ações de repovoamento têm o objetivo de recompor a fauna do rio São Francisco, contribuindo para a manutenção da atividade pesqueira e para o equilíbrio ecológico da bacia hidrográfica de toda região.

Foto assessoria

Por Elenildes Mesquita