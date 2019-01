Mesa quase definida

A liminar garantindo um novo mandato ao deputado estadual Luciano Bispo (MDB) acabou a disputa pela presidência da Assembleia. Bom para o governador Belivaldo Chagas (PSD), que não precisará se desgastar tentando encontrar uma chapa de consenso para a Mesa do Legislativo. Com a permanência de Bispo, que deverá se reeleger para presidir a Casa, a bancada governista terá mais facilidade para chegar a um acordo em torno da nova diretoria do Parlamento. Comenta-se nos corredores da Assembleia que a chapa mais consensual no momento terá, além de Luciano na presidência, Francisco Gualberto (PT) como vice e Jeferson Andrade (PSD) mantido na 1ª Secretaria. Resta saber se o deputado Zezinho Guimarães e o atual vice-presidente Garibalde Mendonça – ambos do MDB – concordam em ficar de fora da chapa. Aí já são outros quinhentos!

De olho no futuro

O PT aracajuano se reúne hoje para discutir o futuro da legenda na capital. A ideia é ampliar para outros partidos a discussão as eleições de 2020. O partido ainda comemora o sucesso no pleito de 2018, quando reelegeu os deputados João Daniel (federal) e Francisco Gualberto (estadual), além de ter mantido a segunda cadeira na Assembleia com a eleição de Iran Barbosa. Por fim, a legenda elegeu para o Senado seu presidente estadual Rogério Carvalho e fez a petistaEliane Aquino vice-governadora de Sergipe. Melhor do que isso, só dois disso!

Sob controle

A Deso garante que está tudo normal com a Barragem do Poxim, em São Cristóvão. Segundo nota da companhia, a grande questão daquele empreendimento é a proximidade com a zona urbana, “o que o torna de maior risco, mas um risco controlado”. A Deso diz ainda que as fissuras encontradas durante a construção na base da barragem foram tratadas com preenchimento de nata de cimento. Então, tá!

Polícia de luto

Será sepultado nesta segunda-feira, o corpo do ex-comandante da Polícia Militar, coronel Hélio Silva, 76 anos. Ele morreu ontem, vítima de uma parada cardíaca. Hélio Silva comandou a Polícia Militar de Sergipe entre janeiro de 1998 a dezembro de 1999. O velório do coronel está acontecendo no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. Descanse em paz!

Confia mais

O consumidor está mais seguro em relação às compras pela internet. De acordo com pesquisa do SPC Brasil, 93% dos entrevistados, ou nove entre 10 consumidores, estão satisfeitos com esse tipo de compra. Os produtos mais comprados na internet são livros (52%), eletrodomésticos (47%), passagens aéreas, de ônibus, de trem ou de navio (47%), reservas em hotéis ou pousadas (41%) e ingressos (40%).

Braços cruzados

Quem tiver alguma demanda para resolver quarta próxima no Tribunal de Justiça é melhor deixar para o dia seguinte. É que depois de amanhã os servidores do TJ sergipano vão cruzar os braços por 24 horas. A paralisação visa pressionar a direção do Tribunal a atender as reivindicações salariais da categoria. “Os servidores tiveram um reajuste de pouco mais de R$ 100, enquanto os magistrados receberam um aumento de quase R$ 5 mil”, se queixa o sindicalista Alexandre Rollemberg. Homem, vôte!

Acordo político

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) firmou uma aliança política com o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (PTC). Condenado a mais de 12 anos de prisão e recluso napenitenciária de Nossa Senhora da Glória, Sukita informa que a aliança visa as eleições de 2020 e 2022. Segundo a filha do ex-prefeito, Isadora Sukita, o deputado vai apoiá-la para a Prefeitura de Capela e “em 2022 faremos politicamente o que ele nos pedir”. Marminino!

Olho por olho

Um suspeito de praticar assaltos em Aracaju foi espancado até a morte por populares. A chacina ocorreu na praia de Atalaia, ondeRômulo Gonzaga e Manoel Júlio Ferreira Soares estariam praticando assaltos. A Polícia prendeu o primeiro, mas Manoel Júlio não teve a mesma sorte. Ele tentou fugir, mas foi perseguido por populares que lhe aplicaram a Lei de Talião: “Olho por olho, dente por dente”. Misericórdia!

Quer intermediar

E o deputado federal Laércio Oliveira (PP) pretende ser o interlocutor entre o governo de Sergipe e a Presidência da República. O pepista lembra que fez campanha aberta para Jair Bolsonaro (PSL) e agora deseja ajudar o governador Belivaldo Chagas (PSD) a conseguir recursos federais. Por sua vez, Chagas já disse que, embora tenha votado no presidenciável Fernando Haddad (PT), não quer encrenca com Bolsonaro. Aff Maria!

Desemprego preocupa

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) está preocupado como futuro dos vigilantes que prestam serviço ao estado. É que o governo não está pagando as empresas de vigilância e estas, por sua vez, atrasam os salários dos trabalhadores e os ameaçam de desemprego. Samuel promete cobrar ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que regularize os pagamentos das empresas para proteger os empregos dos vigilantes. Certíssimo!

