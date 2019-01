Número de mortos em Brumadinho chega a 58 e 305 desaparecidas

305 pessoas estão desaparecidas e 192 foram resgatadas com vida

As equipes interromperam as buscas durante o dia de hoje, após alerta de que uma segunda barragem, neste caso de água, corria risco de rompimento por causa do aumento do nível. As sirenes foram acionadas de madrugada pela Vale e moradores orientados a deixar suas casas. No meio da tarde, a Defesa Civil descartou o risco e os bombeiros retomaram as buscas.