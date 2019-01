PM prende três pessoas acusadas de furto a estabelecimento comercial em Itabaiana

28/01/19 - 16:00:16

No último sábado, 26, a polícia militar prendeu Gessica Batista Bezerra da Silva, de 27 anos, Adailton dos Santos, de 29 anos, e Richard Nixon Barros dos Santos, de 44 anos, envolvidos em furto a um estabelecimento comercial na cidade de Itabaiana.

Segundo informações policiais, após denúncias de furto a um estabelecimento no bairro Porto, equipes do 3° Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) se dirigiram até o local e identificaram dois dos três envolvidos furtando produtos do local. Com eles, além dos itens subtraídos, também foram apreendidos celulares e a quantia de R$ 1.513,50 reais.

Já o terceiro envolvido se encontrava em um veículo de cor branca, com placa da cidade de Aracaju, aguardando os que estavam praticando o furto para se evadirem do local. Após serem flagrados, os acusados foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para que as medidas legais cabíveis fossem adotadas.

Fonte e foto SSP