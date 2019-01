PMA paga artistas locais com liberação da segunda parcela do convênio com Governo Federal

Em abril de 2018, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, anunciou a realização do Forró Caju daquele ano. Os recursos que garantiam a festa eram provenientes de convênio assinado com Governo Federal. Na ocasião, o prefeito anunciou a garantia do repasse de quase R$ 4 milhões. Foi uma grande notícia, afinal, em 2017, a Prefeitura de Aracaju não teve condições financeiras de realizar o evento tão aguardado pelo por sergipanos e turistas.

A festa foi realizada com sucesso, porém, a liberação da verba demorou mais do que o previsto, e, apenas neste mês de janeiro, foi possível quitar a maior parte da dívida do evento. Entre os pagamentos, todos os cachês dos músicos sergipanos que tocaram no evento e tinham o contrato assinado através do Governo Federal. Já receberam o cachê total, 142 artistas, restando apenas os que estão com documentação pendente.

“Eu estava muito triste com essa situação e estava incomodando a todos nós. Começamos a pagar todos os artistas locais que tocaram no Forró Caju. Graças a Deus e ao nosso trabalho, junto ao Ministério, foi liberada a segunda parcela no valor de 1.936.777,00. Com esses recursos, a maioria dos artistas sergipanos já recebeu. 23 deles ainda receberam por questões documentais. Eu estou muito feliz com essa notícia porque mostra o que a gente já vinha falando para vocês. A dificuldade não era da Prefeitura, era do Ministério que demorou a efetuar o repasse dos recursos. Eu fico feliz de poder dar essa notícia e dizer que resolvemos esse pesadelo”, informou.

A primeira parcela do convênio para a festa do ano passado, no valor de R$ 228.969,16, foi paga em 11 de dezembro de 2018. Já a terceira e última parcela, no valor de R$ 1.477.252,88, será liberada após análise da execução do pagamento da segunda parcela. “Essa última parcela é para pagar parte dos artistas nacionais. Alguns não receberam o pagamento todo. Muita gente disse na imprensa que os artistas nacionais receberam primeiro, o que não foi verdade”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira que está em Brasília e deve se reunir com o secretário da Cultura, Alexandre Pires, para solicitar a liberação da última parcela e liquidar todos os pagamentos do Forró Caju 2018.

