ALESSANDRO RECLAMA DA DEMORA EM MARCAR REUNIÃO COM BELIVALDO

29/01/19 - 08:29:23

O senador eleito Alessandro Viera (Rede), reclamou na manhã desta terça-feira (29) da demora em conseguir marcar uma audiência com o governador Belivaldo Chagas (PSD), onde segundo ele, seria para tratar sobre a Fafen e demandas do estado.

O senador informou que esteve reunido com o ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, na semana passada para apresentar demandas do estado e ainda apelar quanto a permanência do funcionamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Petrobras (Fafen) em Sergipe, mas que até agora não obteve resposta por parte do governo.

Alessandro Vieira disse que enviou mensagem a Felizola mas não obteve resposta. “Enviei mensagens para o secretário da Casa Civil de Sergipe, José Carlos Felizola, mas até agora ele não me respondeu. Pedi uma audiência com Belivaldo mas inda não obtive resposta”, lamentou o senador em entrevista ao jornal da Fan.

O senador informou ainda sobre a reunião com Lorenzoni e disse que o ministro poderá mediar um encontro entre técnicos, representantes do estado de Sergipe e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.

Sobre o seu gabinete, Alessandro informou que não terá motorista particular em Brasília e nem em Sergipe. “Vamos testar o uso de transporte como Uber e táxis, depois avaliaremos se foi possível economizar e assim adotaremos medidas que causem o menor gasto possível”, afirmou.

Com informações do jornal da Fan