BELIVALDO DIZ QUE O SENADOR ALESSANDRO NÃO PRECISA MARCAR, BASTA LIGAR

29/01/19 - 11:33:26

Ao tomar conhecimento pela imprensa do desejo do senador eleito Alessandro Vieira em ser recebido em audiência, o governador Belivado Chagas procurou informações no seu gabinete e na Secretaria Geral de Governo sobre algum pedido de agendamento e não encontrou.

Belivado Chagas estranhou a declaração de Alessandro Vieira, pois estiveram reunidos no gabinete do governador recentemente, dia 10 de janeiro de 2019, onde o governador deixou claro que para ter acesso ao seu gabinete, o senador não precisaria nem marcar, bastando apenas ligar para seu gabinete para saber se o governador estaria presente que ele seria atendido de imediato.

O governador reitera que estará sempre à disposição do senador Alessando Vieira para tratar de qualquer assunto de interesse do estado de Sergipe.