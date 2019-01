Centro Cultural de Aracaju inaugura exposição sobre a história da capital nesta terça-feira

Importante espaço de fomento e disseminação da cultura sergipana, o Centro Cultural de Aracaju, unidade vinculada à Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), inaugura a exposição “De tabaroa vestida de chita à cidade encantada – Um passeio pela história de Aracaju”, instalada no Museu Viana de Assis. A mostra será aberta nesta terça-feira, 29, e ficará disponível até março.

Pela primeira vez inaugurada no Centro Cultural de Aracaju, a exposição trará a história deste que era um pequeno povoado e se tornou uma belíssima cidade, passando de “tabaroa vestida de chita” à “cidade encantada”. Através de banners com fotos e textos explicativos, além de um mapa de 1919, documentos e objetos ligados aos primeiros 100 anos da capital aracajuana, a mostra espera receber muitos visitantes sergipanos, além de turistas.

A turismóloga do Centro Cultural, Christine Hillmann, responsável pela exposição, comenta sobre a escolha do tema dessa nova mostra. “Há um grande interesse dos visitantes do Centro em não só conhecer a cultural local, mas também a história da cidade, principalmente os turistas que não encontram um espaço que trate deste tema específico”, explica.

Segundo Christine, já existe um espaço no Centro Cultural de Aracaju que conta sobre toda a história da transferência da capital, e essa exposição virá para complementar. “Temos aqui a Sala Documental. Mas, a mostra irá trazer todo o desenvolvimento e as mudanças ocorridas no cenário urbano até o seu primeiro centenário”, acrescenta.

O Centro Cultural de Aracaju está localizado na praça General Valadão, antiga Alfândega, marco zero da capital. Aberto de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 8h30 às 13h. As escolas podem agendar visitas através do número (79) 3214-5387. O acesso ao espaço é gratuito.

29/01/19 - 10:34:27