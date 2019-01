Centro de Educação Profissional Marcelo Déda Chagas abre curso de Libras

29/01/19 - 14:11:38

A matrícula deverá ser realizada entre os dias 30 e 31 de janeiro, das 7h30 às 15h até que sejam preenchidas todas as vagas

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) abriu matrícula para os interessados em cursarem, primeiramente, o básico de Libras. O curso será oferecido, gratuitamente e presencial, no Centro de Educação Profissional Marcelo Déda Chagas, localizado na avenida Antônio Carlos Franco, s/nº, bairro Salustio Vieira de Melo, em Carmópolis, onde também deverá efetuar a matrícula.

De acordo com a diretora do Centro de Educação Profissionalizante, Jeruza Magaly, serão ofertadas 30 vagas, no total, com turma a ser preenchida de imediato. A matrícula deverá ser realizada entre os dias 30 e 31 de janeiro, das 7h30 às 15h até que sejam preenchidas todas as vagas.

“Há quatro anos que oferecemos esse curso, e sempre dispomos de vagas para a comunidade e cinco vagas reservadas para o munícipio, com o intuito de ajudar na administração pública. Orientamos que os interessados façam logo a matrícula, porque as vagas são limitadas”, informou.

As aulas serão ofertadas no próprio Centro de Educação Profissional, às terças-feiras e quintas-feiras, das 13h às 16h, e começarão no dia 5 de fevereiro. A carga-horária é de 250h/a. O curso está sendo oferecido como forma de oportunizar e socializar cada vez mais a Língua Brasileira de Sinais em Sergipe.

Fonte e foto Seduc