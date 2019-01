Homem acusado de estuprar criança de dois anos no Bugio é preso

29/01/19 - 10:51:33

Um homem suspeito de estuprar uma criança de dois anos, no último sábado, 26, no Conjunto Bugio foi preso na segunda-feira, 28. De acordo com a delegada Roberta Fortes, vizinhos ficaram assustados com os gritos da criança e da mãe dela pedindo socorro, mandando o homem parar.

“Quando os vizinhos chegaram ao local, a criança estava bastante machucada, chorava muito, e a mãe estava desacordada. A criança foi encaminhada para a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. E a mãe foi levada para um hospital no município de São Cristovão, onde encontra-se em estado de coma”, explicou a delegada Roberta Fortes.

Ainda de acordo com a delegada, o autor do crime passou o domingo em busca da criança, procurando inclusive pelas ruas, quando foi reconhecido e espancado pela população. A Polícia Militar foi acionada e levou o homem para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Em seguida, ele foi encaminhado para o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), onde foi ouvido, porém nega todos os fatos.

O suspeito permanece custodiado na 4ª Delegacia Metropolitana, enquanto aguarda a decisão da Justiça. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável.

Fonte e foto SSP