MÉDICOS FALTOSOS EM UNIDADES PODEM SER DENUNCIADOS

29/01/19 - 13:37:34

Com a lei nº 7.247, todas as unidades de saúde da rede pública são obrigadas a colocar exposta aos usuários a relação de profissionais médicos, com todas as especialidades, contendo os dias de trabalho e respectivos horários em cada estabelecimento.

A iniciativa é do deputado estadual Gilmar que apresentou a mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) o projeto de lei nº 136, aprovado por unanimidade.

Segundo o texto da nova lei, deverá constar em cada Unidade placa de um metro ao lado da porta principal em local visível ao público. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deverá criar no site institucional mecanismo que propicie à população fazer denúncias referentes à ausência dos médicos no estabelecimento de trabalho.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação