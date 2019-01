MOVIMENTOS PREVISÍVEIS

29/01/19 - 00:01:03

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

O chamado Grupo dos 13 [Deputados] que discute a formação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, reuniu-se ontem no Hotel Aquariu´s, para tentar alterar o rumo que se imagina para resultado da eleição que acontecerá na sexta-feira. O nome do deputado Luciano Bispo (MDB) é o favorito absoluto, mas o pessoal sugere mudanças na formação dos demais ocupantes da mesa, alegando que já estão lá há quatro anos e não devem continuar pelo mesmo período.

Segundo um dos deputados que participou do chamado encontro do Grupo dos 13, apenas nove estavam lá, quatro a menos que os convidados. A fonte disse, pedindo off, que foi confirmada a união e os objetivos, mas sem formação de chapa. E mais: “o grupo não faz oposição a ninguém, apenas quer participar da nova mesa e do consenso. Só isso”. Na realidade não há rebeldia em relação à candidatura de Luciano Bispo, porque em outras ocasiões todos já confirmaram voto nele e torceram a seu favor na decisão do TSE.

Por coincidência, alguns minutos após o término da reunião, uma pessoa que jantava no hotel passou o seguinte hatsApp: “Acabou há 5 minutos uma reunião, aqui no hotel Aquariu´s, onde por um acaso acabei de chegar”. Concluiu anunciando que haviam apenas cinco parlamentares. “Não eram nove?”, perguntamos. “Só vi esses cinco”. O número não tem tanto valor quando não chega à maioria. Apenas constata que o tal movimento pode ter perdido fôlego.

Na realidade o problema maior está na presença de apenas três partidos – PSD, PT e MDB – no Governo, como lembrou um outro deputado, acrescentando que na chapa da Assembleia isso não iria colar. O Grupo dos 13 não é contra ninguém, mas a favor do aproveitamento de quem integra outra sigla. Mesmo se houver mudanças, ficará tudo como dantes, Luciano Bispo terá a quase totalidade dos votos e se reelegerá com facilidade.

Os interesses políticos geralmente são muito previsíveis…

TEM CONVERSADO

Luciano Bispo retomou as conversas com os colegas buscando o melhor entendimento para a chapa que disputa as eleições na Assembleia. Continuará fazendo isso até sexta-feira, quando se dará a votação. Ele mantém a preferência na Alese.

LUCIANO É O NOME

A quase unanimidade dos deputados vota em Luciano Bispo (MDB) para presidente da Assembleia para o biênio 2019/2020, mas parte deles quer que haja alternância na formação dos demais cargos e que se evite influência externa.

ZEZINHO E A CHAPA

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) disse ontem que não está brigando contra Luciano Bispo. Vota nele para presidente, mas também defende mudanças de nomes que já compuseram a chapa nos dois períodos anteriores.

ELEIÇÃO ANTECIPADA

Um decreto acabou a eleição antecipada das mesas diretoras da Assembleia e das Câmaras Municipais, como aconteceu na legislatura anterior. A partir de agora a eleição da mesa é feita no último mês do ano anterior.

UM NOVO DECRETO

Ainda no primeiro semestre será votado decreto que a eleição para a mesa pode ser disputada por cargos e que não se monte chapas batidas.

O QUE DESEJAM ENFIM?

Alguns velhos deputados estão pondo o pé na formação da chapa liderada por Luciano Bispo sem qualquer objetivo de mudança, mas com vistas em posições no Governo.

MAIS UM DETALHE

O deputado Francisco Gualberto (PT) pode surpreender e ser o escolhido para vice-presidente. Luiz Garibaldi vai para outra posição. Agora uma coisa é certa: Jéferson Andrade (PSD) não deixa a primeira secretaria.

POSIÇÃO DE GEORGEO

O deputado Georgeo Passos reafirmou que se tiver outra chapa contra a de Luciano Bispo ele vota: “falo por mim, apenas”, disse. “Se a eleição fosse por cargo e não por chapa, como já ocorreu, poderíamos ter situações diferentes”.

FICOU DE AVALIAR

O prefeito Edvaldo Nogueira foi mesmo convidado a ingressar no PSD e ficou de avaliar. O convite está de pé e ele deveria decidir até dia 31. O deputado federal Fábio Henrique disse que não se estabeleceu prazo para decisão: “não tem pressão”.

ESTÁ SEM PRESSA

Fábio Henrique disse que está sem pressa sobre essa filiação e lembrou que estava em Brasília cuidando de suas instalações e detalhes da posse. Deve tratar disso quando retornar a Sergipe na próxima semana, já empossado.

VIEIRA E ROGÉRIO

Os dois senadores eleitos, Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Rede).apesar de serem oposição ao Governo Bolsonaro, não se entendem bem e sequer têm objetivos em comum. Alessandro e o PT nada a ver…

NOVAS CONVERSAS

Gilmar Carvalho (PSC) e Clovis Silveira (PPS) voltam a conversar hoje sobre eleições municipais. Ele deve disputar pela legenda que está filiado, mas Clóvis deve estar à frente de outra sigla e fazer composição para apoiá-lo.

PODE FICAR COM PDT

Depois de conversa com Fábio Henrique, semana passada, Clóvis Silveira pode assumir o comando do PDT, mas está dependendo de uma posição do prefeito Edvaldo Nogueira sobre filiação na legenda. Edvaldo ficou de se manifestar amanhã sobre sua posição.

VALDEVAN E BRASÍLIA

Até às 20 horas de ontem o deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) não havia chegado a Brasília para as arrumações de posse e de gabinete. Um parlamentar soubera que Valdevan ainda estava em Aracaju tentando a liberação da Justiça para sua viagem à Câmara Federal.

NÃO PRECISARIA

Segundo o seu advogado, Evaldo Campos, o deputado Valdevan Noventa não precisaria de ordem judicial para tomar posse na Câmara Federal, apesar da tornozeleira. É que a justiça tinha conhecimento do seu direito de vir a Brasília tomar posse.

NÃO RECEBEU NADA

Quando da campanha para deputado federal, Valdevan Noventa não recebeu nada do seu partido, o PSC, e utilizou recursos próprios para levar adiante a campanha. Isso tem sido posto como argumento da defesa junto ao TRE.

NOVO SERVIDOR

Descontraído, o governador Belivaldo Chagas anunciou ontem, durante entrega de ônibus escolares em Aracaju, que tinha um mais novo funcionário da Deso: Diógenes Almeida, prefeito de Tobias Barreto.

‘SUBACO’ DE ALEIJADO

Belivaldo reconheceu no momento que o prefeito Diógenes Almeida trabalha contra a crise hídrica em seu município e está sofrendo mais que “Subaco de Aleijado” (risos gerais).

EDVALDO E CAMINHOS

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), disse ontem que não tem nenhum compromisso fechado de filiar-se ao PDT. Lembra apenas que recebeu um convite “honroso e cordial” do deputado Fábio Henrique, mas não deve filiar-se ao partido.

ESTÁ EM DISCUSSÃO

Edvaldo diz que o PCdoB tem se reunido muito para discutir os novos rumos do partido e deixou claro que tanto pode sair quanto pode permanecer no PCdoB, sem que tenha ainda uma sigla definida para isso.

FESTIVAL DE VERÃO

Tem gente lembrando do tenebroso Festival de Verão realizado no Governo Déda. Uma das coisa mais terríveis para a cultura sergipana e que favoreceu a muito gente. Esse é o tipo do festival de triste memória.

Nas rede sociais

///Contada e recontada – Eliane Aquino diz que “hoje [ontem] cada filho de Sergipe ganha um presente. O Palácio Carvalho Neto, que abriga o Arquivo Público Estadual foi restaurado e eu estou muito feliz com a reinauguração desta construção histórica. A história da nossa gente merece ser contada e recontada!”

///CPI para Vale – De Gleisi Hoffmann: “estive ontem no Córrego do Feijão, onde aconteceu o desastre da Vale. Fui com deputados da nossa bancada e com o líder Pimenta da Veiga. Tristeza e desolação com a irresponsabilidade da Vale e fragilidade de nossas instituições. Vamos propor a CPI das mineradoras”.

///Não tem culpa – Gleisi Hoffmann ficou estarrecida com o desastre da barragem da Vale no Córrego do Feijão, mas como senadora não fez nada contra a mineradora no desastre de Mariana, o maior da história, durante o Governo petista. Lógico que o PT não tem culpa, mas não dá para se indignar só agora.

///Retirar pessoas – Janaina Pascoal diz que na medida em que as barragens se revelaram fontes de perigo reais, é urgente que se tomem medidas para retirar as pessoas das proximidades de outras barragens. Não há tempo para aguardar as apurações. O que já se sabe é suficiente para prevenir novos eventos.

///Falsa esperteza – Olavo de Carvalho diz que no dia em que houver cem jornalistas na cadeia por crimes de calúnia, a campanha de mentiras sórdidas contra Bolsonaro e sua família estará encerrada para sempre. Esperar controlá-la por meio de sorrisinhos, como pretende o Mourão, é falsa esperteza de covarde.

///Causa indignação – Três dias após tragédia que matou várias pessoas com rompimento da barragem em Brumadinho continuam buscas por vítimas e pelos responsáveis pelo crime. Causou indignação a declaração do advogado Sergio Bermudes, para quem a companhia não tem responsabilidade no rompimento da barragem.

Conversa

Está preocupada – A população ribeirinha do São Francisco preocupada com o rompimento da barragem de Brumadinho e informações de contaminação das águas.

Câmara Federal – Deputados eleitos de Sergipe estão em Brasília cuidando de suas instalações e da solenidade de posse na Câmara Federal.

Última hora – Rebelião de última hora entre deputados da base aliada, que contesta a eleição da mesma chapa para Assembleia Legislativa.

Conselho aos novos – André Moura aconselha a novos deputados que ajam sem visão partidária quando a questão maior for problemas de Sergipe.

Depois da posse – Só depois da posse e do início das sessões legislativas é que começa para valer o período político em todo o País.

Deu-se um recuo – Deu-se um recuo nas candidaturas antecipadas para Câmaras Municipais e Prefeituras. O movimento parecia que as eleições seriam este ano.

Tem que ter lado – De repente a imprensa se torna vilã. Antes do Governo Lula, agora do Governo Bolsonaro. Ninguém aceita uma imprensa equilibrista. Tem que ter lado.

Carlos Ayres Britto: “A pior velhice é a que chega antes do tempo. A pior juventude, a que parte depois de se podar”.

Bonde errado – Bolsonaro não está preparado para presidir o País e se perde em discursos inúteis. O Brasil pegou o bonde errado