Nat oferece vagas de empregos para motorista de caminhão e consultor de vendas

29/01/19 - 11:02:11

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) está oferecendo nesta terça-feira (29), vagas de emprego para motorista de caminhão, costureira de máquina reta e consultor de vendas, é preciso ter ensino médio completo e seis meses de experiência.

Para as pessoas com deficiência as oportunidades são de motorista de automóveis, técnico de enfermagem, frentista e atendente de loja. Em todos os casos é preciso ter o ensino médio completo, mas não é exigida experiência.

Para o preenchimento das vagas, o cadastro deve ser aprovado. É preciso apresentar os seguintes documentos na sede ou nos postos de atendimento do NAT: carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência.

A sede do NAT fica na Rua Santa Luzia, 680, no Bairro São José em Aracaju. Mais informações através dos telefones (79) 3222-6242 e 3222-6949.