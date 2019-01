PRF APREENDE CIGARRO CONTRABANDEADO AVALIADO EM R$ 2,4 MI

29/01/19 - 09:40:11

Policiais Rodoviários Federais apreenderam no final da noite desta segunda-feira (28), uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 2,4 milhões. A ação aconteceu no km 92 da BR 101, no município de Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju.

Os agentes federais realizavam o trabalho de fiscalização quando abordaram uma carreta com placas do Paraná e na verificação da carga, encontraram caixas com cigarros escondidos entre feno. No total, foram apreendidos 485 mil maços de cigarros paraguaios (cuja comercialização é proibida no Brasil) avaliados em R$ 2,4 milhões.

O motorista, de 32 anos, disse aos policiais que pegou a carreta já carregada com os cigarros na cidade de Cascavel/PR e a deixaria em Recife/PE. Disse também que receberia R$ 3 mil pelo serviço. Ele foi detido e junto com a carreta encaminhado à delegacia de Polícia Federal, em Aracaju, onde responderá pelo crime de contrabando.

Fonte: PRF/SE