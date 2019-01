SEAD REALIZA LEILÃO DE MÓVEIS INSERVÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO

29/01/19 - 14:21:27

O I Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública ano 2019 será realizado no próximo dia 15 de fevereiro, com o pregão iniciando às 9h30, no auditório do Hotel Comfort, situado na Avenida Mário Jorge Menezes Vieira, 498, no bairro Atalaia. No leilão, realizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), estarão disponibilizados 200 lotes com mais de dois mil bens móveis com variação entre R$ 50,00 (cinquenta reais) à R$10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com a superintendente de Gestão de Patrimônio do Estado (SUPAT), Melina Tavares, na listagem dos bens inservíveis estão diversos materiais de informática, materiais de mobília de escritório, automóveis como fiat uno, pálio, classic, trator, retroescavadeira e motos, tidos como sucatas, ou que porventura sua manutenção seja demasiadamente onerosa ao Estado, dentre outros materiais.

Melina ressalta que no último leilão de bens móveis inservíveis realizado pelo Estado, através da SEAD, fora arrecado mais de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil), havendo uma expectativa de arrecadação de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) neste primeiro leilão no ano de 2019. “Os valores arrecadados com o leilão de bens móveis, são destinados ao FINANPREV, em cumprimento aos ditames da lei”, esclareceu.

O leilão acontecerá na modalidade simultânea presencial/online, do tipo maior lance, visando alienar bens móveis e permanentes classificados como inservíveis para uso da administração pública.

Os bens em leilão estão à disposição dos interessados para serem visitados e examinados entre os dias 24 de janeiro e 14 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, nos seguintes locais: Galpão Sead, Banese (anexo à agência do D.I.A.), Emdagro, Secretaria da justiça, Cehop, sede do Ipes, Tribunal de Contas, Semarh, Cohidro, Emgetis, Adema, Seinfra, Hemose, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Governo.

O regulamento poderá ser consultado pela internet, nos endereços www.rjleiloes.com.br e www.sead.se.gov.br, em catálogo disponibilizado no escritório do leiloeiro, bem como na sede da Secretaria de Estado da Administração, na Rua Duque de Caxias, nº 346, bairro São José. Qualquer pessoa devidamente credenciada poderá dar lances e arrematar no leilão.

