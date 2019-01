Avanços e perspectivas de Aracaju serão temas de Plenária do PCdoB

30/01/19 - 17:01:51

O Diretório Estadual e o Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) realizarão nesta quinta-feira, dia 31, a Plenária ‘Reconstruindo Aracaju – Conquistas e Perspectivas’. O evento acontecerá na sede do Sindicato dos Bancários, às 18 horas, e contará com a presença de militantes, membros de movimentos sociais, juventude e sociedade. Na ocasião, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, fará uma explanação sobre os dois anos à frente da capital sergipana e apresentará o planejamento para 2019 e 2020.

“Este será um momento para reunir toda a militância e amigos do PCdoB para apresentar os resultados das ações. O nosso partido administra a capital com comprometimento, seguindo todos os princípios democráticos, agindo para que a cidade se desenvolva e a população tenha orgulho do lugar onde vive”, comentou Júnior Trindade, presidente do Comitê Municipal de Aracaju, ressaltando que a Plenária contará, também, com a presença de membros da Executiva Nacional do partido.

Para o presidente Estadual do PCdoB em Sergipe, Professor Bittencourt, o partido reafirma a importância do amplo debate com os militantes com o foco em contribuir para o desenvolvimento da capital e todo o estado. “O PCdoB comanda, atualmente, os dois maiores municípios de Sergipe (Aracaju e Nossa Senhora do Socorro). No âmbito da capital, Edvaldo falará sobre como tem se empenhado no sentido de cada vez mais melhorar as condições de vida da população. Essa plenária será importante para reafirmarmos a somação de esforços em defesa dos interesses dos aracajuanos”, comentou.

Serviço

O quê? Plenária ‘Reconstruindo Aracaju – Conquistas e Perspectivas’

Quando? Quinta-feira, 31 de janeiro

Onde? Sede do Sindicato dos Bancários – Aracaju

Horário? 18 horas

Realização – Diretórios Estadual e Municipal do PCdoB

Da assessoria