Case restabelece atendimento ao público após queda de energia

30/01/19 - 05:49:58

O serviço foi suspenso na última terça-feira (29), devido a um problema na rede elétrica do órgão

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), informa aos usuários do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), que o atendimento segue normal a partir desta quarta- feira (30), das 6 às 13h para a entrega de senhas e até 17h funcionamento interno. O serviço foi suspenso na última terça-feira, 29, devido a um problema na rede elétrica do órgão.

Uma equipe da coordenadoria de Infraestrutura da SES foi ao local com um engenheiro elétrico, que diagnosticou e solucionou o problema. “Tivemos um problema na parte elétrica, mas contamos com todo o apoio da equipe da SES, que nos deu suporte de forma ágil para que os nossos usuários pudessem ter os serviços normalizados”, explica a diretora do Case, Jéssica Santos.

O Centro de Atendimento à Saúde recebe, em média, 800 a 900 pessoas por dia e realiza 24 mil atendimentos mensais a pacientes da capital e do interior do Estado de Sergipe. Os telefones para contato são (79) 3234-3402, 3234- 3404 ou 3234-3410.

