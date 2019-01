ENGROSSAR O CALDO

30/01/19 - 00:01:47

DIÓGENES BRAYNER

A novela para formação de chapa diretora da Assembleia Legislativa ainda tem pelo menos três capítulos: até sexta-feira, já no final da sessão, é que se dá o desfecho final, que é previsível com a continuidade de Luciano Bispo na Presidência da Casa. Não se vislumbra alterações no que já está posto, embora haja possibilidade de uma leve rearrumação nos cargos. A vice-presidência para o petista Francisco Gualberto criou um calo em razão do deputado Luiz Garibaldi.

Aliás, foi uma surpresa a mudança. Mas, comentou-se na Assembleia, que a 2ª Secretaria oferecida [e ainda posta] para Garibaldi, tem praticamente a mesma força e atividade do vice-presidente, além de importância na Mesa. A escolha de Gualberto teria sido um reconhecimento pelos anos em que passou como líder: “ele se expôs muito, discutiu interesses do Governo à exaustão e chegou a adoecer com isso”, disse um parlamentar, para admitir que “ele merece isso”.

Luciano Bispo passou o dia de ontem conversando. Esteve com praticamente todos os colegas, mas faltam contatos com alguns outros nesta quarta-feira. Vai conversar com Zezinho Guimarães (MDB). Deve ser o último deles. Zezinho foi quem atiçou a rebeldia e pode merecer papo especial. Um dos sonhos de Zezinho seria a primeira secretaria, mas ainda não foi possível, mesmo que ele seja um bom técnico.

A expectativa é que tudo seja resolvido, a base aliada se mantenha unida e haja uma eleição tranquila.

Ontem à noite espalhou-se o boato de que uma segunda chapa teria sido montada. Não se confirmou. Mas a oposição tomou fôlego e passou também a incentivar uma divisão dentro da bancada da situação, o que deve ser ponto para novas conversas no decorrer dos dois dias que faltam.

Mas há um fato corriqueiro na formação de chapas para mesas diretoras do legislativo: a disputa dura por vagas e a oportunidade de se permutar posições. Até o momento a coisa não está bem assim, mas se engrossar o caldo tende a ficar…

MUITA CONFUSÃO

A formação da chapa da Assembleia, como acontece sempre, está à base de conversas. O deputado Garibaldi (MDB) não gostou de perder a vice-Presidência e ser deslocado para a segunda Secretaria.

GUALBERTO FORTE

O deputado Francisco Gualberto (PT) deixou a liderança do Governo mais forte: não abre mão da vice-presidência e já foi escalado para ela na formação da chapa.

NADA DE CONCRETO

Não há nada de concreto sobre a formação de uma chapa definitiva e parte dos deputados admite que a chapa anterior oferecia menores problemas para aprovação.

MUITA CONVERSA

O que existe é muita conversa em torno de posições e vários interesses contrariados. Na concepção dos parlamentares há muito tempo para discussão a fim de se chegar a um consenso, Até a hora da votação estará o tumulto.

GILMAR TAMBÉM

Ontem à tarde, o deputado Gilmar Carvalho (PSC) também circulou nas especulações como o nome para segundo-secretário, que fora oferecida a Luis Garibaldi.

HOUVE REMENDO

Quem teria mesmo convidado Gilmar Carvalho para a segunda secretaria fora Zezinho Guimarães numa chapa dele, mas um parlamentar disse que se quiserem acalmar Guimarães o convoque para a primeira secretaria ao lado de Luciano. Isso não vai acontecer…

SICREDI EM LAGARTO

O banco Sicredi quer abrir uma agência em Lagarto, a primeira no interior em razão da “pujança econômica do município”. Diretores do banco já conversaram com o prefeito Valmir Monteiro (PSC).

DETALHE ATRAENTE

Um detalhe oferecido pelo banco que se tornou atraente para a Prefeitura: a compra da folha de pagamento, que movimenta mais de R$ 5 milhões ao mês, considerando que “o prefeito é um ótimo pagador”.

REUNIÃO DA EXECUTIVA

O PT realizou reunião da Executiva Estadual segunda-feira à noite e fez uma avaliação do processo eleitoral, concluindo que a legenda saiu fortalecida com um senador, a vice-governadora e boa votação na Capital com Iran Barbosa e Marcio Macedo.

CHAPA DE VEREADORES

O PT também discutiu na reunião a formação de uma chapa forte para vereador em 2020, em razão da legislação eleitoral que não permite mais coligações. Terá menor número de candidatos, mas com nomes eleitoralmente fortes e atraentes.

SITUAÇÃO SUI GENERIS

O PT passa hoje por uma situação sui generis: não tem vereador em Aracaju porque Iran Barbosa elegeu-se deputado estadual e quer montar uma chapa atrativa. Foi criado um Grupo de Trabalho Eleitoral exatamente para estudar a nova legislação.

ZEZINHO PENSA NO PSC

O deputado estadual Zezinho Guimarães pensa em trocar o MDB pelo PSC, mas no atual momento está impedido. Razão: falta janela. É que ela só se abre para estaduais em março de 2022, quando Guimarães poderá se transferir de partido.

GILMAR QUER TROCAR

Gilmar Carvalho (PSC) é candidato a prefeito de Aracaju e pretende filiar-se ao PDT, mas só poderá fazê-lo em março de 2020. Gilmar vai recuar um pouco da campanha, mas se mantém muito bem aceito junto à opinião pública.

DISPUTA O GOVERNO

O deputado Laércio Oliveira (PP) disse ontem ao radialista Rômulo Daltro, na rádio Transamérica, em Boquim, que em 2022 pretende disputar o Governo do Estado, que será aliado de Jais Bolsonaro e admitiu que “o PT precisa parar de dizer que Lula e Dilma são honestos”.

CONTRA CALAMIDADE

Laércio disse, ainda, que é totalmente contra a decretação de Calamidade Financeira, “porque isso deixaria o Estado em má situação, embora fosse bom para o Governo”. Falou que é favorável à privatização da Deso e quer uma reforma previdenciária igualitária para todos, apenas diferente para o produtor rural.

ANDRÉ EM BRASÍLIA

O deputado federal André Moura (PSC) está em audiência em Brasília ainda para liberar recursos para Sergipe. Foi também prestigiar deputados e senadores reeleitos e eleitos, que são seus amigos. Retorna a Sergipe na próxima semana.

COM UM CAFEZINHO

Heleno Silva (PRB) tomou ontem cafezinho com o senador Rogério Carvalho (PT) e falaram sobre desafios do governo federal e necessidades de investimentos e geração de empregos, além do fortalecimento dos programas sociais. E concluiu: “Sergipe pode contar conosco!”

AINDA VALDEVAN

O deputado federal Valdevan Noventa vai a Brasília hoje, segundo informa um dos seus advogados, e toma posse na sexta-feira. “Ele foi diplomado pelo TSE e não há como impedi-lo de assumir o mandato”, explicou.

SOBRE O LÍDER

O deputado Zezinho Sobral (Podemos) postou no twitter uma informação que mais parece uma resposta: “Quem decide o nome do líder do Governo na Alese é Belivaldo Chagas”. E pronto!

Nos grupos sociais

///Continuam intocáveis – O médico Antônio Samarone lamenta: “anunciar multas que não serão pagas, bloquear recursos que serão liberados e prender funcionários quando dirigentes continuam intocáveis… é uma impunidade maquiada”. Samarone refere-se às medidas contra a Vale e o caso de Blumadinho.

///Discussão estéril – O advogado João Fontes e o empresário Milton Andrade patrocinam uma discussão sem sentido no grupo “Café com Política”, em que mostram fragilidade na convivência social. São discussão do tipo que revela a vulgaridade de alguns grupos, sem que seus administradores sejam culpados.

///Visibilidade trans – A vice-governadora Eliane Aquino revela que no dia da visibilidade trans “quero trazer uma informação para vocês, que muito me alegra: em nossas escolas estaduais, as pessoas transexuais e travestis que efetuarem a matrícula online, podem e devem usar o nome social”.

///Pede respeito – Rogério Carvalho diz que “se não respeitam o que a lei garante ao Lula, a ida dele ao velório/enterro do irmão Vavá, ou esquecem do sentido dos direitos humanos, que se respeite o luto, a dor, a despedida. É mais que uma questão humanitária, é civilidade, é compaixão, é misericórdia. Respeitem”!

///Lula proibido – Segundo a BBC News, o superintendente da Polícia Federal em Curitiba, Luciano Flores, decidiu não permitir que o ex-presidente Lula saia da sede da PF em Curitiba para ir ao enterro de seu irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, em São Bernardo do Campo.

///Vaso sanitário – Segundo a vereadora Emília Correa (Patriota) diz que fisioterapeuta orienta alterar a altura do vaso sanitário e anexar uma barra de apoio, principalmente para os idosos que têm artrose, além colocar barras de segurança. É necessário que sigam instruções para dar maior segurança aos mais velhos.

Conversa

Conversas excedem – As conversas se excedem nos bastidores da Assembleia Legislativa sobre a formação da chapa para disputar a Presidência Mesa Diretora.

Estão em Brasília – Todos os deputados federais e senadores já estão em Brasília arrumando apartamentos e se preparando para assumir mandato na Câmara e Senado.

Mesmo trabalho – Tem liderança política confiante de que o deputado federal Fábio Henrique faça o mesmo trabalho que André Moura fez quando esteve na Câmara.

Sem acolhimento – Capitão Samuel diz que Governo continua sem apoiar ações na prevenção e acolhimento a dependentes químicos.

Clóvis Silveira – Maturidade não é quando começamos a falar de coisas grandes, mas sim quando começamos a entender as coisas pequenas!

Expõe as vísceras – Carlos Ayres Britto: Um olhar pausado sobre coisas fugidias não estanca o passo de nenhuma delas, mas expõe as vísceras de todas.

Precisa de voz – Sergipe ainda não definiu uma oposição firme, com liderança ampla e força sobre os seus membros. Precisa de voz para formar um grupo.

Perde de goleada – O Brasil vive momentos de incertezas e dúvidas. Até agora os bandidos estão ganhando de goleada. E o povo recolhido ao risco da sobrevivência.

Fuzil na mão – Quando Jair Bolsonaro vai mostrar que se elegeu presidente? Pelos passos dados, ele não sairá do lugar, mesmo com um fuzil na mão.