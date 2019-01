Jovens são formados pelo Senar de Sergipe para o mercado de trabalho

30/01/19 - 11:29:30

Curso foi realizado em parceria com o Senar Bahia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) encerrou a 2ª turma do curso de Aprendizagem Rural em Rio Real, na Bahia. Foram formados 22 jovens para o mercado de trabalho. O curso foi desenvolvido em parceria com o Senar Bahia. No mês de fevereiro, será iniciada a 3ª turma no município.

O Programa de Aprendizagem Rural tem uma duração de um ano formado por três etapas: módulo básico, módulo específico e prática profissional. Os alunos receberam uma bolsa de meio salário para participar do curso, que atende uma demanda empresa de Citricultura Maratá. Os alunos participaram de aulas teóricas e prática profissional, passando por todos os setores da empresa sob a supervisão de um técnico.

A aluna Joice Silva dos Santos destaca que curso foi uma oportunidade de qualificação profissional. “Foi uma experiência única até porque nós jovens somos da zona rural e parte não tinha conhecimento do como as coisas aconteciam de fato. Aqui na empresa Maratá, vendo os profissionais, a gente aprendeu a colocar em prática. Foi uma experiência única”.

O aluno Lucas de Souza Santos também ressalta que o curso será um fator importante para buscar um espaço no mercado de trabalho. “Esse curso foi bom para todos nós. Sabíamos pouco desta área agrícola e foi importante para aprender mais sobre esta área. Já estou pesquisando locais para começar a trabalhar e quem sabe até aqui mesmo na Maratá”.

Parceria

O curso foi realizado na empresa de Citricultura Maratá. O gerente da fazenda, onde os alunos realizaram as aulas teóricas e práticas, Djalma Faria Oliveira Filho, ressaltou a importância da parceria para a realização da 2ª turma da Aprendizagem Rural.

“Foi uma parceria que deu certo. Junto Sergipe e Bahia para realizar este curso. A segunda turma que formamos. O curso foi excelente e já chegamos a aproveitar esse jovens que se formam e se foi um trio que deu certo foi esse: Senar Sergipe, Senar Bahia e Maratá”, afirma

O presidente Sindicato dos Produtores Rurais de Cipó e representante do Senar Bahia, José Raimundo Souza Pereira, enfatizou a importância do curso para os jovens da região.

“ Quero parabenizar esses jovens que participaram durante um ano deste treinamento e parabenizar a Maratá por esta parceria atendendo todas as normas do Senar Bahia e Senar Sergipe. Estamos aqui para ajudar dentro daquilo que for necessário e possível. O mundo de hoje é agronegócio e a oportunidade que hoje o setor agrícola está dando a esses jovens é única”.

Por Adriana Freitas