McDonald’s apresenta uma novidade para os apaixonados pelos Clássicos do Dia

30/01/19 - 16:44:46

Os sete sanduíches consagrados e campeões de vendas, que fazem parte do menu promocional da rede, passam a custar R$ 7,90. O novo preço vale para todos os restaurantes do Brasil, unindo sabor, qualidade e valor ainda mais acessível.

“Como líderes de mercado estamos sempre propondo inovações no cardápio para que os nossos mais de dois milhões de clientes diários tenham saborosas opções na hora de fazer suas refeições em nossos restaurantes. Sabemos que cada pessoa tem seu desejo singular e nossa preocupação é atender a cada um, tornando o momento no McDonald´s uma experiência surpreendente. Queremos que todos tenham seu momento de indulgência com qualidade de produto” afirma João Branco, Diretor Sênior de Marketing do McDonald’s no Brasil.

Para contar essa novidade, a marca – em parceria com a DPZT e SunsetDDB – produziu dois filmes para TV e uma campanha digital em que usam o famoso quadro ParTOBA, para associar a queda de preço dos sanduíches de forma descontraída. “Mais uma vez, usamos uma referência pop nativa do mundo digital para entreter nossos consumidores. Além da sinergia de uma marca fun como o McDonald’s e a descontração do ParTOBA, há também uma conexão entre o benefício a ser comunicado e o conteúdo em si do programa“, explica Adriano Alarcon, VP de Criação e Conteúdo da SunsetDDB.

A campanha completa está disponível nas redes sociais do McDonald´s, em @McDonaldsBrasil. Já o vídeo, pode ser conferido aqui.

Serviço:

Clássicos do Dia – R$ 7,90 cada

Combo – McOferta Média + McFritas ou salada + Bebida – R$ 19,90

Domingo – Triplo Tasty

Segunda-feira – McNífico Bacon

Terça-feira – Triplo Burger Bacon

Quarta-feira – Big Mac

Quinta-feira – Cheddar McMelt

Sexta-feira – Quarterão

Sábado – Triplo Cheeseburger

Por Adiberto de Souza

Foto assessoria