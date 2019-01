Mulher é brutalmente assassinada com vários golpes de marreta na cabeça

30/01/19 - 07:25:19

Uma mulher ainda não identificada, foi assassinada com requinte de crueldade na noite desta terça-feira (29), na invasão do Loteamento Nova Liberdade III, entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju.

As informações passadas por policiais militares do 8°Batalhão que atenderam a ocorrência são de que a mulher foi encontrada com os pés, mãos amarrados, além de ter um saco plástico em sua cabeça.

No corpo da vítima havia ainda sinais de ferimentos possivelmente provocados por facão e marreta. Na cabeça, era possível ver o afundamento craniano e vários hematomas pelo corpo.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Quem tiver alguma informação pode ligar para o número 181 ou 190.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias