Neópolis abrirá o Campeonato Brasileiro de Rally 4×4 nos dias 16 e 17 de março

30/01/19 - 07:49:12

Banhado pelo Rio São Francisco e separando Sergipe de Alagoas, o município de Neópolis distante 119 km de Aracaju, capital do Estado, será palco da Primeira Etapa do Campeonato Brasileiro de Rally 4×4 que acontece nos dias 16 e 17 de março.

A prova de 10 km, contará com a participação dos melhores pilotos do Norte e Nordeste. A temporada terá oito provas e com etapas que ocorrerão nos estados da Bahia e Pernambuco.

“É um evento que além de proporcionar muita adrenalina para os participantes, também gera emprego e renda para o município”, disse entusiasmado Kennedy Fonseca, presidente da Comissão Nacional de Rally 4×4.

Ascom/CBR