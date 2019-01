OBRA MUDARÁ TRÂNSITO NA EUCLIDES FIGUEIREDO A PARTIR DE SEGUNDA

30/01/19 - 13:59:20

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) deu início aos trabalhos para implantação de micro e macrodrenagem e a retirada de todo o pavimento antigo para a aplicação de nova camada asfáltica na avenida Euclides Figueiredo, uma das mais importantes vias da zona Norte da capital sergipana. Devido à obra, o fluxo de veículos na região vai mudar a partir da próxima segunda-feira, 4.

O serviço, que será diariamente das 8h às 17h, será iniciado na rotatória próxima ao bairro Lamarão. Os veículos no sentido Aracaju/Nossa Senhora do Socorro serão desviados pela rua A, no bairro Dom Luciano, seguem até a rua M e voltarão à avenida Euclides Figueiredo na altura do bairro Japãozinho, de onde retornam e saem na rotatório do Lamarão – ponto de bloqueio.

Já o trânsito para quem vai de Nossa Senhora do Socorro a Aracaju permanecerá livre. As alterações no trânsito começam às 8h da segunda-feira, 4. A região estará devidamente sinalizada e agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estarão na via para orientar os condutores. Todas as ruas que farão parte do desvio foram recapeadas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

“Organizamos o esquema do trânsito e tomamos medidas para minimizar o máximo possível os transtornos para a população. Toda obra causa um certo transtorno, mas é importante ressaltar que os benefícios serão grandes quando a obra estiver pronta. A melhoria na Euclides Figueiredo é uma solicitação antiga dos moradores e a Prefeitura de Aracaju estará fazendo mais essa grande obra em prol da população”, frisa o superintendente interino da SMTT, Renato Telles.

Transporte coletivo

Assim como todos os veículos, as seguintes linhas de ônibus também passarão pelos desvios:

002 – Fernando Collor/DIA

003- João Alves/Orlando Dantas

020- Piabeta/Dia

030 – Marcos Freire I e III/DIA

040 – Marcos Freire II/DIA

063 – Albano Franco/Centro/via Osvaldo Aranha

E o diretor de Transporte Público da SMTT, Augusto Magalhães, garante que os usuários do transporte coletivo não serão prejudicados. “As linhas passarão pelo desvio estabelecido pela SMTT, as ruas estarão sinalizadas e a população que faz uso do transporte coletivo não será prejudicada porque os ônibus circularão normalmente”, frisa.

Sobre a obra

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Edvaldo Nogueira no último dia 21. A ação integra um complexo de obras que a atual gestão desenvolve na área, como a infraestrutura dos loteamentos Moema Mary I e II e Jardim Bahia. O objetivo é resolver o problema dos alagamentos na região, que se arrasta há anos. O investimento é de mais de R$ 7 milhões.

