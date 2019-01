PF APREENDE CERCA DE 48.500 PACOTES DE CIGARROS DO PARAGUAI

30/01/19 - 05:29:44

A polícia federal em Sergipe apreendeu na madrugada da última terça-feira (29), um grande carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O condutor foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal numa abordagem de rotina no KM 92 da BR 101 e conduzido até a sede da PF em Aracaju.

Segundo o condutor, funcionário público municipal de 33 anos, natural de Mato Grosso do Sul, teria acordado com pessoa não identificada de transportar a mercadoria do Paraná para Recife/PE.

A carreta semi reboque continha aproximadamente 48.500 pacotes de cigarros origem estrangeira., da marca paraguaia EIGHT.

O preso em flagrante responderá pelo crime de contrabando, com penas previstas de até cinco anos de prisão.

As informações são da Polícia Federal em Sergipe