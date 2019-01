POLICIAIS MILITARES LOCALIZAM DESMANCHE DE MOTO NO INTERIOR

30/01/19 - 09:46:35

Policiais militares do 9º Batalhão conseguiram localizar na manhã desta quarta-feira (30) mais um desmanche de motocicletas no interior do estado.

A ocorrência que ainda está em andamento, foi registrada no Povoado Fazendinha, no município de Siriri. No local os militares encontraram motos e outros objetos e vários objetos de possível produto de roubos.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias