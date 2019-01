Prefeito Júnior Barroso participa de reunião no município de Propriá

Nesta terça-feira (29), a senadora Maria do Carmo Alves esteve visitando a sede do CONBASF em Propriá. Os prefeitos de Santana do São Francisco, Junior Barroso, de Brejo Grande, Clysmer Ferreira, de Cedro de São João, Neudo Alves e o superintendente da CODEVASF, Cezar Mandarino, junto com parte da sua equipe técnica, também se fizeram presentes.

A senadora foi recebida pelo superintendente do CONBASF, Mário Rosa de Albuquerque, que relatou os trabalhos executados pelo Consórcio, em parceria com os municípios, visando a implantação da coleta seletiva, incentivo à organização dos catadores em cooperativas e/ou associações, além da erradicação dos lixões nas cidades consorciadas.

A senadora afirmou que ficou com uma excelente impressão da estrutura e da atuação do CONBASF. “Essa problemática sempre esteve na pauta do nosso mandato. Deixei claro que o Consórcio pode contar com o meu apoio em Brasília. A solução da destinação correta dos resíduos sólidos passa pela união de todos os municípios”, destacou.

Fonte – ASCOM COMBASF.