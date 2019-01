PRESA MULHER ACUSADA MATAR EX-COMPANHEIRO EM POÇO REDONDO

30/01/19 - 10:44:33

A acusada estava foragida desde junho de 2018. O crime foi praticado no município sergipano de Poço Redondo.

Em operação conjunta com o Departamento Estadual de Investigações Criminais do Estado de Alagoas (DEIC/AL), as equipes das Delegacias de Canindé de São Francisco e Poço Redondo, sob a gestão do delegado Fábio Santana, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Comarca de Poço Redondo, em desfavor de Franquilane Braz dos Santos, na terça-feira, 29, na cidade de Maceió, capital alagoana.

O Crime

Na madrugada de 24 de junho de 2018, na cidade de Poço Redondo, durante os festejos juninos, Franquilane e seu companheiro, Leandro Pedro de Oliveira, tiveram um desentendimento, tendo a acusada desferido golpes de arma branca na vítima. O crime foi presenciado por parentes da autora do homicídio. Após o assassinato, Franquilane evadiu-se do município, levando o filho do casal.

Desde então, as investigações foram intensificadas no intuito de localizar e prender a mulher. Durante as investigações, houve a informação de que a acusada estaria residindo em Maceió.

Policiais sergipanos se deslocaram até Alagoas, e, juntamente com o DEIC/AL, localizaram e prenderam Fraquilane no interior de uma lotérica, situada em um hipermercado, na Avenida Marcelo Menino, bairro Antares, em Maceió.

Segundo o delegado Fábio Santana, “mais uma vez a polícia mostrou que o foco no combate aos crimes contra a vida tem se intensificado, para que a sociedade valorize a vida humana, e não haja uma reversão atávica ao estado de natureza. Pois todos os crimes são investigados com o mesmo afinco, no entanto os crimes desta espécie tem especial relevo para as forças de segurança”.

É de extrema importância que a sociedade continue ligando para o número do Disque Denúncia 181, da Polícia Civil, que é gratuito e sigiloso. Vale frisar que as denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo ou diretamente nas Delegacias de Canindé de São Francisco (3346-1309) e Poço Redondo (3337-1757), passando informações acerca de crimes que ocorreram ou estão acontecendo no município, bem como sobre suspeitos e foragidos.

Fonte: SSP