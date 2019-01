Reservatórios garantem abastecimento de água à população de Tobias Barreto

30/01/19 - 16:36:32

A água que chega todos os dias, segundo os próprios moradores, não só sacia a sede deles. Ela devolve a esperança e certeza de que dias melhores estão a caminho

“Eu não sei o que seria da gente se não fosse essa caixa d’água aqui na porta de casa”. O depoimento é da aposentada Raimunda Ramos, de 72 anos. Ela é moradora da cidade de Tobias Barreto, no agreste do Estado, e a caixa d’água que citou está entre os 19 reservatórios que foram distribuídos pelo Governo de Sergipe em diversos pontos da cidade.

“Não lembro do tempo que deu uma chuva boa, sabe? O verão veio com muita força esse ano e tudo está ficando seco”, lamentou a senhora.

A ausência de chuvas significativas, como revelado pela aposentada, tem provocado uma grande estiagem na região — como também a diminuição do nível da barragem de Jabeberi que abastece o município. Contudo, através de uma ação conjunta entre a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Defesa Civil Estadual, a população não tem ficado sem o abastecimento.

“O projeto das caixas d’água foi uma das medidas estabelecidas para minimizar o impacto negativo em relação ao possível desabastecimento do município. Mas, além disso, a Deso atuou na concepção de uma nova adutora que possibilitará levar água do município de Itapicuru (Bahia) até o município de Tobias Barreto”, explicou o diretor de operações da Deso, Carlos Anderson.

As caixas foram colocadas em áreas específicas, com base em relatórios que apontaram os principais pontos de desabastecimento da cidade. Esses reservatórios são abastecidos diariamente por caminhões-pipa. E esta água que chega todos os dias, segundo os próprios moradores, não só sacia a sede deles. Ela devolve a esperança e certeza de que dias melhores estão a caminho.

“A gente usa a água da caixa para beber, para cozinhar e fazer o nosso café todo dia. Ela tem sido essencial para as nossas vidas. A gente sabe que as coisas só vão melhorar mesmo quando chover, então, enquanto isso, estamos conseguindo dar conta de tudo com a água dessas caixas e com a da torneira”, disse a dona de casa, Erlane de Matos.

Esse revezamento também foi aderido por outros moradores da cidade. Isso porque, de acordo com eles, a água que chega às torneiras não tem sido suficiente para todas as necessidades. Sendo assim, muitos estão utilizando o fornecimento gratuito das caixas d’água disponibilizado pelo Governo para consumo próprio e a do sistema para os afazeres domésticos.

“Eu vejo o pessoal abastecer todo dia e tem um fiscal controlando tudo. A gente sabe que isso tudo é por conta da falta de chuva, então cada um tem tido consciência. A gente pega a quantidade certa para usar e pronto”, relatou o comerciante João Ferreira.

A dona de casa, Nara Juliana, tem a mesma opinião. “Já pensou se não tivessem essa ideia de colocar as caixas d’água para a gente? Íamos ter que comprar água para beber. Então não tem do que reclamar. A cidade está cheia de reservatórios grandes e a água é boa mesmo. Além do mais, não podemos brigar com a natureza. Um dia a chuva vem com força e tudo volta a ser como era antes. Mas, enquanto esse dia não chega, graças a Deus podemos contar com as caixas d’água na porta de casa”, acrescentou.

Foto Mário Souza