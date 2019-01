Vinícius Porto destaca ações da Prefeitura de Aracaju para melhoria da saúde

30/01/19 - 08:40:43

“Com um olhar mais próximo ao cidadão e vontade de fazer as coisas acontecerem com mais celeridade, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira não mede esforços para oferecer o melhor ao povo aracajuano, principalmente na área da saúde”. É o que avalia o vereador, Vinícius Porto ao destacar as medidas adotadas para a normalidade do atendimento no Hospital Nestor Piva, zona norte da cidade que havia sido interditado eticamente pelo Conselho Regional de Medicina (CRM).

O CRM atestou a possibilidade de funcionamento, depois da composição da escala, feita pela gestão da unidade, com a supervisão da Secretaria Municipal da Saúde. Desde o dia 8, foi desinterditada a área de Clínica Médica. Já no dia 9, foi liberada a parte de Cirurgia Clínica. Agora, com a escala de ortopedia refeita, com dois ortopedistas, a unidade foi desinterditada, explica o parlamentar.

De acordo com Vinícius Porto, agora a Prefeitura de Aracaju reforça as ações para reabrir o Hospital Fernando Franco que também foi interditado eticamente pelo Conselho Regional de Medicina. “O prefeito Edvaldo Nogueira junto à equipe da Secretaria Municipal da Saúde trabalha para recompor a escala médica e colocar a unidade de saúde à disposição da população”, afirma o vereador.

O parlamentar ressalta que, aproveitando, a suspensão temporária no atendimento, a Prefeitura está realizando uma ampla reforma nessa unidade, o que vai proporcionar a população maior conforto e comodidade. “Assim que as escalas estejam recompostas, o hospital será reaberto e a reforma poderá continuar sendo feita, isolando somente os setores necessários, disse o vereador.

Com a reestruturação, está sendo feita a troca dos condicionadores de ar, reformas estruturais da sala de observação adulto e infantil, sala de estabilização, implantação da sala de Ortopedia e da farmácia satélite.

Fonte e foto assessoria