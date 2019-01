Bombeiros de SE oferecem apoio no resgate das vítimas de Brumadinho

31/01/19 - 09:00:21

O CBMSE conta com 16 militares especializados em resgate em estruturas colapsadas, todos formados seguindo o padrão da ONU

O Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) colocou a corporação à disposição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para quaisquer necessidades diante da tragédia em Brumadinho ocorrida na última sexta-feira (25). Segundo o diretor operacional do CBMSE, tenente-coronel BM Fábio Cardoso, a corporação chegou a criar um plano de contingência para prestar apoio às equipes de resgate, mas o CBMMG informou que não havia necessidade do envio imediato da tropa sergipana.

“Determinamos o acionamento das equipes especializadas em resgate em estruturas colapsadas (BREC) e as equipes de buscas, resgates e salvamento com cães (SBRESC), para ficar de sobreaviso até obter uma resposta da necessidade e envio do nosso efetivo até Minas Gerais. Estamos com duas equipes disponibilizadas: são 11 militares especializados em BREC e quatro especializados em BRESC, com quatro cães farejadores treinados para atuar neste tipo de resgate. O CBMMG agradeceu oficialmente a todos os voluntários diante da solidariedade demonstrada, mas respondeu que a situação já está sob controle e sem necessidade de ampliação do efetivo no momento”,diz o diretor.

O CBMSE conta com 16 militares especializados em BREC, que foram formados seguindo o padrão que a Organização das Nações Unidas (ONU) estabelece. O protocolo adotado pela corporação é o mesmo usado em outras instituições nacionais e internacionais.

Fonte: Ascom CBMSE