BRIGA NO COPEMCAN TERMINA COM A MORTE DE UM INTERNO

31/01/19 - 05:01:37

Um interno do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Compencan), identificado como Wesley Santos Silva, 33 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (30), após se envolver em uma briga com outro interno no pavilhão 3.

Wesley chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju (SE), mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejuc) vai instaurar procedimento para saber o que motivou a confusão que terminou morte do interno.