CAPITÃO SAMUEL PEDE QUE O TCE FAÇA VISITA TÉCNICA AO HPM

31/01/19 - 13:25:57

Depois de inúmeras tentativas em busca da reativação do Hospital da Policia Militar(HPM), o deputado estadual Capitão Samuel Barreto (PSC) encaminhou um ofício para o conselheiro Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), Luiz Augusto Ribeiro, que é responsável pela área da saúde, solicitando um agendamento para realizar uma visita técnica ao Hospital.

Segundo o Capitão Samuel, com a visita técnica o Tribunal de Contas terá a possibilidade de avaliar de perto as condições de funcionamento da instituição. “O HPM se encontra em estado de completo abandono e poderia estar dando suporte ao estado no cuidado das pessoas. Equipamentos caríssimos estão sendo perdidos pela falta de uso, precisamos mudar essa realidade até para cuidarmos melhor do nosso povo”, declara.

“A reabertura do Hospital irá reduzir muito o sofrimento do povo que está na fila do HUSE, pois ele possui um centro cirúrgico, 7 leitos de UTI e 50 leitos”, reforça Samuel.

Da assessoria