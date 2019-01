COMBATE A CORRUPÇÃO: MPF/SE AMPLIA PARCERIA COM A JUCESE

31/01/19 - 15:34:17

Convênio tem o objetivo de fortalecer o combate às fraudes em contratos sociais

Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) ratificou e ampliou, no fim de 2018, o convênio firmado com a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese). O reforço da parceria tem o objetivo de auxiliar o MPF em suas investigações, bem como fortalecer as investigações relacionadas principalmente às fraudes em contratos sociais. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo procurador-chefe do MPF/SE, Rômulo Almeida, e pelo presidente da Jucese, George Trindade.

Ampliação – A iniciativa aconteceu devido ao grande número de procedimentos investigativos que requerem o acesso aos dados de empresas sergipanas. “Nós requeremos o aumento do número de acessos ao sistema da Jucese e o pedido foi prontamente atendido”, comenta o procurador-chefe, Rômulo Almeida. “Com esse aumento, as investigações em andamento serão aceleradas, aumentando a eficiência da atuação no combate a diversos tipos de irregularidades e crimes”, comentou.

Convênio – Em andamento desde 2015, a parceria consiste na concessão de acesso ao sistema Jucese Conveniados, que aglutina todas as informações das 120 mil empresas abertas no estado de Sergipe. A ampliação do convênio prevê a concessão de acesso ao sistema para um maior número de assessores jurídicos do MPF/SE.

