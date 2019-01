DOIS SUSPEITOS MORREM EM CONFRONTO COM A POLÍCIA EM LARANJEIRAS

31/01/19 - 12:36:44

A ação foi realizada em conjunto, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil realizou uma ação em conjunto com a Polícia Militar no município de Laranjeiras para cumprir o mandado de internação, busca e apreensão de um adolescente 17 anos, que vinha praticando diversos crimes semelhantes a roubo, homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Por volta das 10 horas, os policiais receberam informações de onde o adolescente estaria. Ao chegar no local, a polícia o encontrou com um comparsa. Segundo informações, os dois estavam armados, com uma arma de fogo longa e um revólver calibre 38, e fumando maconha. Eles receberam os policiais com disparos iniciando um confronto e foram atingidos.

Os policiais ainda levaram os dois suspeitos ao hospital que fica localizado no município, mas eles não resistiram. Na casa em que eles estavam foram apreendidos também quatro facões e uma foice.

Fonte e foto SSP