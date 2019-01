ESTÂNCIA: DIREÇÃO DO PT E PSOL SE REÚNEM PARA MANTER BLOCO

Foi realizado na noite da última terça-feira (29), na casa do presidente do PT de Estância, Dominguinhos Machado, uma reunião que fora solicitada pela direção estadual do PSOL com os membros do diretório municipal do PT.

Na reunião os membros dos dois partidos fizeram análises de conjuntura nacional, estadual e municipal. Compactuaram a necessidade da manutenção de um bloco nacional, estadual e municipal que solidifique a classe trabalhadora, os movimentos sociais e os partidos de esquerda para continuarmos na defesa da democracia, do estado democrático de direito e das liberdades individuais, bem como, na defesa do ex-presidente LULA que é um preso político e que precisa ser libertado para que possamos restabelecer a imparcialidade jurídica em nosso país. Também iremos continuar exigindo a prisão dos assassinos de MARIELLE FRANCO que foi assassinada pelo ódio das elites brasileira.

Um outro assunto debatido pelas duas siglas foi o processo de construção das eleições de 2020. Os membros do PSOL e o camarada Márcio Sousa que é a principal referência politica do partido no município fizeram uma avaliação sobre a necessidade de ampliar o diálogo com as forças do campo democrático e popular da cidade para as eleições municipais.

O Partido dos Trabalhadores tem a mesma compreensão e ressalta ainda que é imprescindível a ampliação do diálogo no campo de esquerda como também com setores progressistas da política municipal.

Os membros do PT relataram que o partido construirá um nome para a disputa majoritária do pleito de 2020, mas, antes de tudo o partido debaterá com sua militância e com a sociedade estanciana um projeto de cidade identificando as reais necessidades do povo estanciano para que o PT possa capitanear um bloco a partir de um programa sustentável políticamente e administrativamente aplicável, alinhado sempre aos interesses e prioridades dos munícipes. Foi dito ainda, que o PT realizará nos próximos meses seminários para debater e defender o legado dos governos petistas de Lula e Dilma, além de realizar as caravanas LULA LIVRE nos bairros e comunidades rurais do município. “O PT tem legitimidade de defender e construir uma candidatura própria no município de Estância, defenderemos o legado de LULA nas ruas e ao lado do povo, não tenho dúvida que a cidade poderá eleger um prefeito que esteja alinhado a esse legado” ressaltou Dominguinhos do PT.

A reunião foi bastante fértil para ambas as siglas, a abertura do diálogo entre o PT e o PSOL consolida uma nova fase de amadurecimento político para uma geração que sempre teve como alicerce os movimentos sociais, as pautas das minorias e o fortalecimento da classe trabalhadora.

Da assessoria