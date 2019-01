EZEQUIEL: PREFEITA ESTÁ ACABANDO COM TRADIÇÕES EM CAPELA

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), lamenta que por falta de eficiência administrativa, a atual prefeita Silvany Sukita esteja acabando com as tradições culturais do município. Depois do “vexame” com a Festa do Mastro, no São Pedro de 2018, ele agora denuncia que a tradicional Festa da Padroeira, celebrada no dia 2 de fevereiro, está diminuída.

“Não estamos falando de uma festinha qualquer! São 80 anos da festa da Padroeira de Capela, Nossa Senhora da Purificação. A juventude e o comércio do município estão desamparados porque a prefeita assegurou em palanque que as tradições seriam mantidas e valorizadas. Hoje esta gestão transformou-se em um pesadelo para a população, um desastre administrativo”, critica o ex-prefeito.

Segundo Ezequiel a atual prefeita tenta justificar com o estado de emergência. “Incharam a máquina sem planejamento com cargos comissionados de Aracaju e da região e depois não conseguiram manter a estrutura. Agora as finanças do município estão comprometidas, os serviços públicos não atendem a população a contento e as tradições culturais foram esquecidas. É muito descaso!”.

Por fim, o ex-prefeito diz que o pagamento da folha do funcionalismo não é “referência”, e sim “obrigação”. “Pagar os salários dos servidores não é favor, é uma obrigação de quem comanda. A verdade é que tanto me criticaram e hoje levaram Capela para o buraco! A juventude já reclamou do São Pedro pífio que tivemos ano passado e agora não teremos a tradicional Festa da Padroeira, que ajudaria a aquecer a economia local neste momento de crise. A cidade não tem gestão!”.

