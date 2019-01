Laboratório de Saúde de Sergipe realiza testes para verificar qualidade da água potável

31/01/19 - 07:59:51

As amostras de água que chegam ao Lacen são demandas das vigilâncias

O Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) realiza testes para verificar a qualidade da água utilizada para consumo humano. As análises contribuem com as ações das Vigilâncias Ambiental e Sanitária do Estado e dos municípios que cumprem o planejamento pactuado no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiágua), e tem como objetivo reduzir os riscos de contaminação da água potável.

“As amostras de água que chegam ao Lacen são demandas das vigilâncias. Esse material é coletado pelo gestor interessado na análise, podendo ser de abastecimento público ou privado, fonte mineral ou carro-pipa”, informou a farmacêutica Francielly Lima da Fonseca, gerente do laboratório de Análises de Bromatologia.

Na unidade, o material que será analisado é cadastrado no sistema específico do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e segue para o laboratório de Bromatologia, onde será direcionado para a realização de três tipos de análises: físico-química, microbiológica e organoléptica. “Esses testes são baseados na Portaria 2914 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os serviços de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade”, explicou a farmacêutica.

As análises físico-químicas correspondem ao fluxo para medir teores de turbidez, pH (potencial de hidrogênio), cor e cloro residual e análises microbiológicas – cloriformes totais e Escherichia coli – em amostras de água coletadas nas mais diversas regiões do estado e organoléptica – cor, sabor e odor.

Agilidade

O resultado das análises é disponibilizado no sistema GAL, no período de até cinco dias úteis, para amostras referentes ao programa do Vigiágua. “As informações são inseridas no sistema, uma importante ferramenta de segurança que evita erros de digitação proporcionando o resultado online praticamente em tempo real”, conclui Francielly Fonseca.

